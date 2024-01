Hellas Verona, Baroni: «Mercato? C'era una necessità societaria...»

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Frosinone

PAROLE – «Mercato? Non voglio parlare di mercato ma di chi c’è, c’era una necessità societaria unitamente alla volontà dei giocatori. A noi serve gente che stia dentro il progetto, vogliosa, desiderosa, io continuo a lavorare a testa bassa, adesso i ragazzi che sono arrivati vogliono fare bene, tempo non ne abbiamo per cui gli diamo qualche giorno per il loro inserimento. Nuovi arrivati? Abbiamo cercato di conoscerli attraverso i video, sono ragazzi giovani che hanno qualità, stiamo cercando di aiutarli in tutte le maniere per cercare di aiutarli a calarsi nel contesto italiano nel migliore dei modi. Società? Io sono un uomo che ha valori, che non tradirò mai, vado avanti perchè c’è un gruppo che lavora, loro mi danno attraverso il lavoro e io cerco di dare a loro. Sul mercato ci sono state necessità e volontà, non posso avere giocatori scontenti ma solo gente che sia sul pezzo al 100%».