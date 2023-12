Hellas Verona, Terracciano: «Devo tutto a Juric, è stato il primo a credere in me»

Filippo Terracciano, giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato a L’Arena del momento dei gialloblù, ma non solo

Filippo Terracciano, giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato a L’Arena del momento dei gialloblù, ma non solo.

PAROLE – «Nelle giovanili del Verona facevo la mezzala, come del resto nelle varie Under dell’Italia. Ma va benissimo dove mi mette il mister. C’è solo da lavorare ed imparare. Ancora non mi rendo conto che a vent’anni, seppur per pochi minuti, sono stato capitano del Verona. È quasi inspiegabile. Juric? Devo tutto a lui. Il primo a credere in me e l’allenatore che mi ha aiutato a diventare professionista. Momento della squadra? Dopo Lecce e Udine dobbiamo concentrarci sulla Lazio. Noi siamo in fiducia dopo le ultime gare e belli determinati a conquistare punti. Il gol? Ci spero. Devo pensare a fare bene quel che mi viene chiesto. Amici in squadra? Tutti. Ma in realtà mi trovo bene con Fazzini dell’Empoli. Abbiamo fatto tutte le giovanili azzurre insieme».