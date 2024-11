Henry contro Verona: «Hanno accusato me e la mia famiglia. Non è stata solo colpa mia, e su Palermo...»

Henry, ex attaccante del Verona, ha voluto parlare della sua precedente esperienza in Veneto non senza qualche polemica

All’intervista concessa oggi a Repubblica-Palermo, Henry ha voluto parlare della sua precedente esperienza al Verona: non senza qualche frecciatina.

LE PAROLE – «Dovevo cambiare aria e per fortuna ho trovato un ambiente come Palermo. Ci sono state cose fuori dal campo che hanno utilizzato contro di me e contro la mia famiglia e questo non lo posso accettare. Per me è un capitolo chiuso. In campo si lotta e siamo tutti professionisti. Poi tutto finisce lì. È vero però che a prescindere da quell’episodio, quella passata a Verona è stata una stagione difficile a livello umano. Ho pagato anche errori degli altri».