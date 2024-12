Hernandez, Biraghi e Spinazzola, i problemi degli esterni sinistri

Tre esterni sinistri del campionato di Serie A afflitti da problemi diversi l’uno dall’altro: le parole di Garlando

Su La Gazzetta dello Sport, nella sua consueta rubrica domenicale, Luigi Garlando accomuna tre storie diverse di terzini sinistri in grossa difficoltà. I numeri 3 in questione, come si sarebbe detto un tempo quando la maglia indicava il ruolo e la posizione in campo, sono il milanista Hernandez, il fiorentino Biraghi e il napoletano Spinazzola. I loro problemi non sono facilmente risolvibili. Ecco un sintetico ritratto per ognuno.

HERNANDEZ – «Dall’ammutinamento del cooling-break fino alla probabile panchina di oggi contro il Genoa, è stata una caduta continua che il francese ha accelerato con i guai fuori campo, più o meno sommersi».

BIRAGHI – «La mancata convocazione in Europa League, le parole ferme di Raffaele Palladino e quelle ancora più definitive del giocatore hanno celebrato la rottura».

SPINAZZOLA – «A Napoli, Spinazzola ha perso il sorriso e forse lascerà il posto a Biraghi che era stato tagliato all’ultimo momento dal listone europeo di Mancini».