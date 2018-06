Herrera, oltre alla Roma ci sono Real e Milan

Hector Herrera al centro del mercato: il centrocampista del Messico piace a Roma, Real Madrid e Milan

Hector Herrera è tra i calciatori più ambiti di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista del Porto, grazie anche alle ottime prestazioni fornite finora al Mondiale di Russia con il suo Messico, è finito nel mirino di molti big club europei. In passato è stato seguito a lungo dal Napoli, ma al momento sarebbe la Roma la squadra italiana più interessata.

Non solo i giallorossi, in Italia c’è anche il Milan, che però rischia di restare fuori dall’Europa e quindi risultare meno “appetibile”. I due club della Serie A, però, dovranno fare attenzione ad un forte concorrente: stando a quanto riportato da ESPN, il 28enne piacerebbe e non poco al Real Madrid.