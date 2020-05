Herrlich viola il lockdown per il dentifricio, ecco le conseguenze… – VIDEO

L’allenatore dell’Augsburg, Herrlich, ha violato la quarantena e non siederà in panchina contro il Wolfsburg

Heiko Herrlich, allenatore dell’Augsburg, ha violato la quarantena e si è autosospeso, quindi non sarà in panchina in vista della prossima sfida contro il Wolfsburg (il tecnico guida l’Augsburg dal 10 marzo e non ha ancora esordito sulla panchina del suo club).

«Ho fatto un errore lasciando l’albergo e al mio rientro, non sono stato d’esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore: non guiderò l’allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg».