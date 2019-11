Gol e azioni salienti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Atalanta Juventus

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Juventus, valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

25′ – Occasione Atalanta! De Sciglio salva tutto sul tiro sicuro di Hateboer che aveva approfittato di una respinta di Szczesny per calciare in porta

23′ – Gran parata di Szczesny su colpo di testa di Pasalic: il portiere polacco si distende alla propria sinistra togliendo la palla dall’angolino.

16′ Rigore per l’Atalanta – Mani in area di Khedira! Rigore per l’Atalanta. Barrow però colpisce il pieno la traversa.

56′ Gol di Gosens – Cross di Barrow, Gosens non sbaglia: completamente solo, il giocatore della Dea mette la palla in rete di testa