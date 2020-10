HIGHLIGHTS Inter Milan: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Inter e Milan, valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21.

29′ Gol dell’Inter – Lukaku realizza su cross di Perisic da sinistra

16′ Gol del Milan – Ibrahimovic realizza di piatto su cross al bacio di Rafael Leao

#Ibrahimovic 2 goals in 2 minutes for #ACMilan vs #Inter ! 0-2! #DerbydellaMadonnina pic.twitter.com/qZ4zE6IJ72

13′ Gol del Milan – Ibrahimovic si fa respingere il rigore da Handanovic ma sulla ribattuta fa uno a zero

Penalty missed but Zlatan with the follow up. Good start #acmilan #milanderby #milaninter pic.twitter.com/Em8hY15lUq

