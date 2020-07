HIGHLIGHTS Lazio Sassuolo: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Lazio Sassuolo

52′ Gol di Raspadori – Recupero palla del Sassuolo con Bourabia, passaggio in profondità per Caputo che serve al centro Raspadori che tutto solo non sbaglia e supera Strakosha.

34′ Gol di Luis Alberto – Spunto di Lazzari sulla destra, palla per Luis Alberto che viene recuperato da Locatelli ma il rimpallo del Loca che calcia addosso a Luis Alberto manda in porta il pallone per l’1-0 Lazio.