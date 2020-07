Gol e azioni salienti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Roma Inter

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Inter, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20.

87′ GOL INTER – Lukaku spiazza Pau Lopez dal dischetto e pareggia i conti

57′ GOL DELLA ROMA – Azione fortunata della Roma: Mkhitaryan fa filtrare per Dzeko, la palla sbatte su De Vrij e Bastoni e termina sul piede dell’armeno che brucia Handanovic

45′ GOL DELLA ROMA – Pareggia Spinazzola! Kolarov recupera palla su Lautaro con un intervento ai limiti della regolarità poi la Roma si distende in contropiede con Dzeko allarga per Spinazzola, che apre il piattone. Tentativo disperato di De Vrij di respingere la conclusione, ma l’olandese non può evitare il gol. Gol convalidato da un on field review.

15′ GOL DELL’INTER – Calcio d’angolo battuto da Sanchez e incornata perfetta di De Vrij che porta in vantaggio i nerazzurri