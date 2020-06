HIGHLIGHTS Udinese Atalanta: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Atalanta, valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20.

87′ Gol di Lasagna – Colpo di testa che supera Gollini del numero 15, i bianconeri sono di nuovo in partita.

79′ Gol di Muriel – Diagonale imprendibile per Musso, il colombiano si inventa un altro gran gol: 3-1 e nerazzurri che chiudono il match.

69′ Gol Muriel – Un gioiello su punizione di Luis Muriel che mette la palla all’angolino e porta in vantaggio la Dea

32′ Gol Lasagna – Palla in profondità per Lasagna, che beffa sulla corsa Djimsiti: diagonale vincente, Gollini ci prova ma non riesce ad intervenire!!! Corsa verso la panchina e maglia di Mandragora sventolata

8′ Gol di Zapata – Lancio del Papu Gomez, controllo di Zapata e tiro imprendibile: l’Atalanta sblocca il match!

