Il Chelsea su Higuain ma c’è anche il Milan. E l’Inter…

Inter, Milan e Chelsea su Gonzalo Higuain. Il Pipita è in uscita dalla Juventus: servono almeno 60 milioni

Gonzalo Higuain è corteggiato dal Chelsea (si è parlato anche del Bayern Monaco ma i bavaresi difficilmente lasceranno andare Robert Lewandowski). I Blues però devono prima cedere Alvaro Morata e non sarà semplice perché devono trovare un club disposto a investire almeno 60 milioni di euro per lo spagnolo che non ha convinto del tutto al suo primo anno in Inghilterra. Il Pipita è stato dunque messo in ‘freezer’ in questo momento ma l’arrivo di Leonardo al Milan potrebbe cambiare la situazione.

Il futuro direttore tecnico del Milan stravede per il Pipita e potrebbe presentarsi davanti ai tifosi rossoneri con un grande colpo. Il Milan dovrà investire circa 60 milioni di euro per un grande bomber e il nome di Gonzalo Higuain è di nuovo di stretta attualità. Restano naturalmente aperte le altre piste che portano a Karim Benzema e ad Alvaro Morata ma il Pipita, ora, è in pole. E attenzione anche all’Inter. Il Real Madrid è tornato alla carica per Mauro Icardi. Difficilmente i nerazzurri lasceranno andare Maurito ma se dovesse arrivare un’offerta fuori mercato, l’Inter potrebbe pensare all’addio del suo numero 9 per puntare sul centravanti in uscita dalla Juventus.