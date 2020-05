Higuain, patto con Sarri: ultimo tango con la Juve e poi addio?

Gonzalo Higuain è pronto a dare il tutto per tutto per la Juve nell’ultima parte di stagione: poi sarà addio con il River in pole

“Ultimo tango”, così titola La Gazzetta dello Sport stamane in riferimento all’avventura di Gonzalo Higuain con la Juventus, forse arrivata agli sgoccioli. L’idea di fondo sarebbe onorare fino all’ultimo giorno il contratto (estate 2021) con la Juventus, ma nella scelta definitiva peseranno le lusinghe della Mls e soprattutto il richiamo del River e la nostalgia di casa.

Prima di ogni valutazione Gonzalo darà tutto per questo finale di stagione in bianconero, ha un patto di sangue con Maurizio Sarri e si sta allenando alla grande alla Continassa, dove si è presentato in perfetto peso-forma.