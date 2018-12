Gonzalo Higuain lascia il Milan a gennaio? L’ipotesi non è da scartare ma serve una squadra: spunta la Roma

Non è un momento semplice per Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, scaricato dalla Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, credeva di aver trovato una sistemazione duratura a Milano, nel Milan. L’avventura rossonera è iniziata sotto i migliori auspici ma nell’ultimo mese e mezzo le cose non sono andate nel versante giusto. Il club rossonero inizia ad avere dei dubbi sul riscatto del Pipita che non segna da 6 partite di fila tra campionato e coppa. Secondo Repubblica, i rossoneri hanno dei dubbi sul riscatto da 36 milioni di euro da versare nelle casse della Juventus dopo i 18 milioni già pagati (senza dimenticare l’ingaggio da 9,5 milioni).

L’addio a gennaio è molto molto complicato ma, se qualche club si accollasse subito il riscatto, l’addio di Higuain potrebbe essere anticipato a gennaio. L’eventuale affare però non è semplice perché bisognerebbe trovare una società disposta ad accollarsi il riscatto di 36 milioni (la Juve vuole delle garanzie) e anche lo stipendio. Sullo sfondo spunta l’affascinante ipotesi Roma con Dzeko che potrebbe andare via ma il Milan non può correre il rischio di rafforzare magari una concorrente per la Champions. Al club rossonero poi servirebbe un sostituto: si parla di Morata più Pato come terzo attaccante. Al momento però queste sono solo delle ipotesi di difficile realizzazione.