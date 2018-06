Higuain, sirene d’addio? «Mi piacerebbe giocare in Premier League»

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus dopo il Mondiale in Russia. Le voci si moltiplicano e nemmeno le dichiarazioni del Pipita negano questa ipotesi

Gonzalo Higuain lascerà la Juventus dopo il Mondiale 2018 in Russia? Ai microfoni di Espn Argentina, il Pipita non chiude del tutto a questa ipotesi lanciando segnali in direzione Inghilterra. «Io ho un contratto in essere con la Juventus e nessuno mi ha detto qualcosa di diverso. Resto molto calmo e la mia anima per il momento rimane in quel di Torino. La Premier League? Chiaramente è un campionato che mi piace molto, è il torneo nazionale più bello al mondo e mi piacerebbe giocarci» le parole dell’ex attaccante di Napoli e Real Madrid.

Higuain prosegue l’intervista parlando dell’amico Buffon, prossimo a diventare portiere del Psg, e sul compagno di squadra e di Nazionale, Paulo Dybala: «Buffon? E’ stato qualcosa di semplicemente meraviglioso poter giocare con Gigi ed essere suo amico. Tutto ciò che posso dire è che lui è una persona fantastica sia dentro che fuori dal campo. Mi ha detto che ci guarderà al Mondiale e avrà un occhio di riguardo per l’Argentina. Dybala? Aveva sofferto la non-convocazione, ma adesso è qui ed è molto felice, calmo e vuole dare tutto al Mondiale».