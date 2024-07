Hull City Fiorentina 2-2, la Viola viene RIMONTATA dagli inglesi: il RESOCONTO del match amichevole di precampionato

Termina in pareggio l’amichevole della Fiorentina in casa dell‘Hull City. I ragazzi allenati da Palladino, nonostante abbiano condotto ottimi 70′, non sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Non sono bastati, infatti, i gol di Dodò e Kean, che avevano portato la Viola in vantaggio di due reti. La tournée in Inghilterra, dunque, si è conclusa senza successi: il prossimo appuntamento della Fiorentina è fissato al 4 agosto, per l’amichevole contro il Montpellier.