I giovani e il bingo: sono davvero interessati?

Quando si parla di bingo, si pensa sempre a giocatori un po’ attempati, ma è vero che a bingo ci giocano solamente gli anziani?

Vediamo insieme i trend del momento per quanto riguarda il bingo e scopriamo le nuove tendenze legate al gioco del bingo, tra luoghi comuni e verità legate al bingo.

Il bingo: un gioco di tendenza

Il bingo è un gioco molto attuale a differenza di quello che potresti pensare: le stime dicono infatti che il bingo è un gioco molto popolare tra i giovani. È molto famoso, tanto famoso da far entrare nel nostro vocabolario quotidiano la parola bingo e anche in alcune espressioni ed esclamazioni tipiche della lingua italiana: ‘’fare bingo’’ infatti è un modo di dire che significa ‘’avere successo, aver centrato un obiettivo’’. Oltre alla lingua, ci sono aspetti del bingo sconosciuti ai molti, percorri con noi questa strada che ci porterà a conoscere meglio il bingo e scoprire se è un gioco amato dai giovani.

Il bingo non ha confini

Il bingo è un gioco molto diffuso tra i giovani se ti interessa saperlo! Ormai l’immagine stereotipata che abbiamo del bingo non esiste più, il bingo è un gioco giocato anche dagli anziani nei circoli ricreativi e negli oratori ma è anche molto diffuso nella popolazione nella fascia d’età che non supera i 35 anni. Ma come è possibile? La risposta è molto semplice: sono proprio le persone al di sotto dei 35 anni che giocano al bingo servendosi dello smartphone, del cellulare, del tablet e del pc. Sono ormai numerosissimi i siti di bingo legali in cui ci si può divertire spendendo anche solo pochi centesimi e in completa mobilità. Il cellulare e lo smartphone infatti offrono un’esperienza di gioco libera e divertente, senza impegno. Si può giocare al bingo sul bus, durante la pausa caffè, durante una pausa al centro commerciale mentre si sorseggia un caffè tra un negozio e un altro, di notte mentre si cerca di prendere sonno oppure per smorzare la tensione se tuo figlio decide di non dormire quella notte. Insomma, il bingo online non ha limiti di orario nè tantomeno di luogo e spazio.



Il bingo unisce persone molto distanti tra loro e offre l’opportunità di giocare in una sala bingo virtuale con capienza…esagerata! Eh sì, sono queste le magie del bingo online, una persona che vive a Sassari può giocare a bingo e chattare con un amico lontano che abita a Bari, fare amicizia con una persona di Palermo e dare appuntamento a chattare il giorno successivo a una persona di Livorno. Tutta l’Italia è unita dalla passione del bingo, in una vera e propria piazza virtuale che permette di giocare tutti insieme e accompagnare tutte le partite di bingo con chiacchiere e divertimento senza limiti.

Il bingo: una passione per molti giovani

Le ricerche dicono che circa il 47% dei giovani gioca regolarmente: i giochi preferiti sono i Gratta&Vinci, le scommesse sportive, il bingo e le new slot machine. Il 37% dei giovani ha affermato di giocare presso i bar tabacchi e online. Questi due luoghi sono prescelti soprattutto dalle donne, mentre le sale scommesse e le sale giochi restano maggiormente frequentate dagli uomini. Il gioco via web è cambiato molto negli ultimi 10 anni: se prima era praticato in solitudine, impedendo un controllo su quello che si spendeva, senza limiti di tempo e fruibile ovunque, ora invece è molto più controllato del gioco che si svolge nelle tabaccherie. Ma come è possibile? Semplicissimo: quando ti iscrivi a un sito di bingo online, ti viene richiesto un limite di deposito, un documento, un codice fiscale valido e una carta d’identità in corso di validità.



Tutto questo non serve a controllarti, serve a controllare che i giocatori presenti sul sito siano maggiorenni e ad aiutarti a controllare quello che giochi, quanto giochi e come giochi, per aiutarti a vivere il gioco in maniera responsabile e tranquilla, per evitare di cadere in ludopatie o semplicemente evitare che tu ti senta nervoso. Ad essere attirati dal gioco sono soprattutto gli uomni (70%) rispetto alle donne (30%) e questo è dovuto al fatto che gli uomini ricercano maggiormente emozioni e stimoli e in generale sono più impulsivi e rischiano di più.



Il bingo e i giovani: un’accoppiata vincente e responsabile

Proprio per evitare che il gioco prenda il sopravvento, i siti di gioco legali presenti in Italia con regolare licenza ADM (Monopoli di Stato) ofrrono la possibilità di scegliere limiti di gioco settimanali e mensili, bloccare i giochi che creano maggiore frustrazione e addirittura escludersi per un periodo di tempo dal sito. E pare che proprio i giovani, che possiedono maggiore dimestichezza con carte prepagate, servizi online e dispositivi tecnologici, riescano a vivere con maggiore serenità il gioco del bingo rispetto ai giocatori più grandi. Tutti gli strumenti di gioco responsabile sono facili e intuitivi e se c’è qualche dubbio, il servizio clienti è sempre a disposizione.



