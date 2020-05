Ibrahimovic al Hammarby? Il ds apre: «Se c’è la possibilità di acquistarlo? Probabile…»

Il direttore sportivo dell’Hammarby, Jesper Jansson, ha parlato ai microfoni di Expressen della possibilità di acquistare Ibrahimovic

Jesper Jansson, direttore sportivo dell’Hammarby, ha aperto ad un possibile acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole al Expressen.

IBRAHIMOVIC – «È probabile, penso di si. Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo, e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com’è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l’ipotesi piacerebbe molto».