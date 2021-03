Ibrahimovic inedito: l’incredibile viaggio verso Sanremo

Ibrahimovic a Sanremo: il centravanti del Milan ospite fisso al festival della canzone italiana. Le sue dichiarazioni dal palco dell’Ariston

«Ho fatto ritardo per un incidente in autostrada, 3 ore fermo nella mia macchina ho detto all’autista che dovevo uscire. Ho fermato un motociclista e gli chiesto se mi poteva portare a Sanremo, meno male che era milanista. Per 60 km mi porta a Sanremo si ferma e mi fa “Era la prima volta che andavo in autostrada”, ho anche il video. Ha salvato il mio festival».