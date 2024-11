Ibrahimovic: «La King’s League sarà un grande show, Milan-Juve? Uno spettacolo ma diverso»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, all’evento di presentazione della King’s League in Italia

KING’S LEAGUE – «Ibra è più Rock n roll. Finalmente arriva in Italia e siamo contenti che ci sia per i tifosi: vedranno uno spettacolo con diverse regole rispetto al calcio Normale. In Italia è una passione, il calcio è quasi una religione. Sarà molto divertente e spettacolare. Il suo successo è la diversità dal calcio serio, dal calcio vero, è un’altra dinamica. Succedono cose che puoi solo immaginare, è uno show vero».

MILAN-JUVE – «Sarà un altro tipo di spettacolo, più serio. Arriviamo alla sfida lavorando tutti i giorni per trovare equilibrio e stabilità, la squadra sta facendo bene, ma possiamo fare meglio. Se parliamo di cosa dobbiamo migliorare è l’equilibrio: perdiamo punti in partite in cui non dovremmo. Quando lo troveremo andrà meglio, ma siamo positivi. Mercato? Avete qualche desiderio? Perchè tutti sanno tutto e tutti sono esperti. Scherzo, il mercato è tutti i giorni, abbiamo uno scouting dove seguiamo tanti giovani per capire cosa servirà in futuro, il mercato adesso non è nei nostri pensieri. Vediamo cosa succede nei prossimi mesi, sperando niente ai nostri calciatori».

COSA DOVREBBE PRENDERE IL CALCIO DALLA KING’S LEAGUE – «Non lo so, ho giocato e mi andava bene, ma capisco i tifosi che volgiono lo show, ma nel calcio professionista c’è già tutto. Questo è più uno spettacolo per un altro pubblico o chi guarda il calcio in un altro modo. Non decido io».