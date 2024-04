Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic ha deciso sul prossimo tecnico

Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic ha deciso quale potrebbe essere il prossimo allenatore rossonero per la stagione 2024/2025

Come riferito da Repubblica, in casa Milan continua il casting per quanto riguarda il nuovo allenatore rossonero, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, destinato all’addio a fine stagione nonostante un contratto fino al 2025.

Carta bianca per Ibrahimovic, che tra i tanti nomi ha deciso di puntare soprattutto su Gary O’ Neil, allenatore inglese classe 1983 che attualmente guida il Wolverhampton. Le riserve saranno sciolte con ogni probabilità nei prossimi dieci giorni.