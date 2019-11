Ibrahimovic Milan: pareri discordanti sul suo arrivo. Le ultime

Milan, non tutti sarebbero d’accordo sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel mercato rossonero: pareri discordanti in società

Si fa strada la possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic di nuovo con la maglia rossonera addosso: l’attaccante svedese ha lasciato i LA Galaxy e ha più volte dichiarato di voler tornare in Italia.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, non ci sarebbe pieno accordo nel Milan per portare Ibrahimovic in rossonero: Gazidis avrebbe detto di no ad un suo ritorno, mentre Maldini e Boban lavorano nella direzione opposta.