Ibrahimovic: «Quando il LEONE non c’è i GATTI si avvicinano. BOBAN? Capisca una cosa…»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Liverpool. Di seguito le sue parole.

LEONE – «Quando Leone va via i gatti si avvicinano, quando Leone torna i gatti spariscono. Non mi riferisco alla squadra, ma a chi ci sta attorno e il livello è troppo basso».

RUOLO – «Il mio ruolo è semplice, comando io, sono io il boss e tutti quanti lavorano per me. So che Boban non l’ha capito, ma ora glielo ridico: comando io. Io lavoro e si lavora in silenzio».

