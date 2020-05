Ibrahimovic Milan, Schira: «Resta ad una condizione»

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan resta ancora incerto. Secondo Niclò Schira lo svedese resterà solo ad una condizione

IBRAHIMOVIC – «Bisogna capire se collimeranno i progetti di Ibrahimovic e del nuovo assetto manageriale e della panchina, perché Pioli non resterà nel Milan. Si dovranno incontrare, resta da capire quando sarà possibile, lockdown e quarantene permettendo. Ibrahimovic vuole continuare a giocare, ha delle richieste economiche importanti perché il suo ingaggio balla tra i 5 e i 6 milioni di euro, però per la spending review societaria e per l’ennesimo anno fuori dalla Champions, il Milan difficilmente a quelle cifre è intenzionato a rinnovare. Secondo me se Ibra dovesse abbassare le pretese, il Milan potrebbe trattenerlo, viceversa vedo abbastanza improbabile la sua permanenza in rossonero. Si devono ancora parlare, perché abbiamo visto in tante trattative quanto siano importanti i faccia a faccia; magari il nuovo corso del Milan, con Rangnick in panchina o chi per lui, riuscirà ad entusiasmare Ibra e potrebbero venirsi incontro con uno stipendio da 4 milioni all’anno. Il tetto ingaggi del Milan per il nuovo corso si stanzierà sui 2,5 milioni di euro, però è ovvio che qualche strappo alla regola si farà. È tutto ancora prematuro e in stand-by, però credo che venendosi incontro si possa pensare alla permanenza dello svedese».