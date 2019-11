Ibrahimovic Milan, trattativa nel vivo: forbice di un milione

Proseguono i contatti tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic: lo svedese vorrebbe tre milioni di contratti, rossoneri fermi a due

Il Milan e tutti i tifosi rossoneri continuano a sperare in un ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulla trattativa più importante del calciomercato invernale.

Siamo al momento delle riflessioni. Le valutazioni infatti appaiono ormai soprattutto di carattere economico. Nelle ultime ore è filtrata la cifra chiesta da Zlatan, ed è consistente: tre milioni netti per i primi sei mesi. La proposta del club rossonero è più contenuta: due milioni per i primi sei mesi e quattro per l’eventuale stagione successiva. Le certezze al momento sono due: che la trattativa è iniziata a tutti gli effetti ed è già entrata nel vivo, e che Zlatan sta valutando il Diavolo come prima potenziale opzione.