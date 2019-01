Ibrahimovic scherza sulla sua forma fisica e posta un leone obeso – FOTO

La MLS vive la sua pausa invernale, Ibrahimovic è ironico sulla sua forma fisica e posta la foto di un leone obeso.

In tempi di festività natalizie è difficile per tutti mantenere una forma fisica perfetta. Il problema a quanto pare sembra riguardare anche un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a 36 anni e a campionato MLS fermo per la pausa invernale, si paragona in maniera ironica a un leone obeso su Twitter.

L’attaccante svedese ha infatti postato sul suo profilo la foto di un felino con evidenti problemi di peso, e commentato: «A stagione finita», aggiungendo come hashtag: «I leoni non si paragonano con gli umani». Il post ha suscitato naturalmente la reazione dei tanti followers di Zlatan, che hanno interagito numerosi con il campione svedese. Ibrahimovic, che ha di recente rinnovato il suo contratto con i Los Angeles Galaxy, ed è stato a lungo corteggiato dal Milan, ha chiuso la sua prima stagione in MLS con 22 gol in 27 presenze.

IBRAHIMOVIC RINNOVA CON I GALAXY FINO AL 2019