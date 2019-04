Nuove voci circa il possibile assalto della Juventus per Mauro Icardi: sul piatto per l’Inter Paulo Dybala, Gonzalo Higuain o Joao Cancelo. Wanda Nara però pare voler restare a Milano…

L’incontro tra Inter e Juventus stasera sarà l’occasione anche per l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta di scambiare due chiacchiere di mercato con l’ex collega in bianconero Fabio Paratici. Non è infatti escluso che le due società decidano in vista dell’estate di fare affari: sotto la lente di ingradimento, stando alle indiscrezioni, c’è sempre il nome di Mauro Icardi, giocatore che farebbe ancora parecchio gola a Paratici e per il quale si potrebbe arrivare ad un accordo con l’inserimento di qualche contropartita, come riportato stamane da La Repubblica.

Tra i nomi che la Juve potrebbe offrire all’Inter in cambio dell’ormai ex capitano quello di Paulo Dybala, vecchio pallino di Marotta, ma pure quelli di Gonzalo Higuain (probabilmente di ritorno in bianconero dal prestito al Chelsea) e Joao Cancelo, ex giocatore nerazzurro trasferitosi meno di un anno fa a Torino, al momento però inserito nella lista dei cedibili da Massimiliano Allegri. Con il ritorno del terzino portoghese a Milano l’Inter potrebbe anche rinunciare all’acquisto ormai paventato da molti di Danilo dal Manchester City per 25 milioni.

Per adesso non filtrano invece novità dall’entourage di Icardi riguardo alla prossima destinzione: Wanda Nara, che pareva aver dato preferenza alla meta bianconera, nei giorni scorsi ha confermato la volontà dell’attaccante argentino di rimanere a Milano e a sostegno di questa tesi avrebbe rencentemente anche acquistato alcuni immobili di pregio nel capoluogo lombardo in zona Repubblica, dove dovrebbe trasferire ufficio e probabilmente anche abitazione (attualmente la famiglia Icardi vive in un palazzo in zona San Siro insieme alla maggior parte dei giocatori nerazzurri).