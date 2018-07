Icardi, Wanda fa scalo a Madrid. E i tifosi nerazzurri temono – FOTO

Nel giorno di Cristiano Ronaldo alla Juve una foto di Wanda Nara da Madrid fa impazzire i social: il Real Madrid ci proverà per Icardi?

Nel giorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus un mistero di calciomercato attanaglia i tifosi dell’Inter. Tutto dovuto ad una foto galeotta postata sui social network da Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano nerazzurro Mauro Icardi. Il Real Madrid ha ceduto ufficialmente oggi Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni di euro e adesso dovrà investire per un colpo di calciomercato che possa nuovamente rinforzare la rosa di Julian Lopetegui. In tante occasioni si è fatto il nome di Mauro Icardi nei mesi scorsi ma tanto non è bastato per concretizzarsi in una negoziazione formale con il Real Madrid.

Dopo le vacanze delle settimane scorse ad Ibiza, Wanda Nara è adesso in volo verso l’Argentina e il suo aereo ha fatto scalo a Madrid. Proprio in quest’occasione la moglie di Icardi ha deciso di postare una foto e pubblicare una Instagram Story documentando il suo arrivo a Madrid, sia pur per un breve periodo. Ma tanto è bastato per mandare in allarme i tifosi dell’Inter sui social network, che adesso temono nonostante le rassicurazioni date dallo stesso Icardi nei giorni scorsi e ai suoi atteggiamenti da capitano nei primi giorni di ritiro. Certo, il tempismo della foto non è propriamente ortodosso considerando che adesso il Real dovrà investire nel reparto offensivo. E che il nome di Icardi nei mesi scorsi era stato accostato alle merengues, anche se nelle ultime ore la stampa spagnola si è allineata sul nome di Eden Hazard.