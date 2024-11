Icardi Wanda Nara, l'attaccante: «Ha cercato di umiliarmi di fronte al mondo»

Mauro Icardi risponde a Wanda Nara dopo le accuse di quest’ultima contro l’ex attaccante dell’Inter degli scorsi giorni

Non sembra voler uscire dai riflettori il ‘caso’ ormai noto Icardi Wanda Nara. L’attaccante del Galatasaray – ex bomber, lo ricorderanno in molti, dell’Inter, sta scontando dei lunghi giorni di riposo forzato causa un grave infortunio rimediato al crociato e persino al menisco del ginocchio destro. Ciononostante, intervenuto su Tvnet ha espresso la sua volontà di continuare a giocare a lungo, portando persino i figli in Turchia. Allo stesso tempo però, sta facendo discutere anche un’altra risposta del centravanti: quella sui messaggi privati Whatsapp diramati dall’ex compagna Wanda Nara. Così l’ex nerazzurro sulla vicenda, da capire se arriverà una contro-risposta:

ICARDI SU WANDA NARA – «Wanda ha cercato di umiliarmi di fronte al mondo intero pubblicando deliberatamente il mio messaggio, questa è violenza psicologica. Tutto è frutto della manipolazione di Wanda. Non ho commesso alcuna violenza»