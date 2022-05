Iervolino: «Salernitana è la cosa più bella che io abbia fatto nella mia vita»

Le parole del presidente della Salernitana Iervolino: «La Serie A ci è cucita addosso, siamo fatti per questo palcoscenico»

Raggiunto dai microfoni de Il Corriere dello Sport, il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino si è espresso sulla possibile salvezza della sua squadra. Le sue dichiarazioni:

«I giocatori sono concentrati, coscienti che è una grande opportunità e che dovranno farsi trovare pronti. Il gruppo è coeso e tranquillo, sa che l’impresa sarebbe storica. I ragazzi lo devono a loro stessi, alla città e a questa tifoseria speciale. Gli ho comunicato anche il premio per l’eventuale salvezza, un premio non motivazionale ma per gratificare le loro straordinarie prestazioni. Cosa sto provando? Una gioia immensa. la Salernitana è la cosa più bella che io abbia fatto nella mia vita. Inizialmente molti mi sconsigliavano, mi dicevano che la squadra sarebbe finita sicuramente in B e che io sarei stato ricordato per questo. Ma a me piacciono le scelte coraggiose. Questa squadra mi somiglia dal primo giorno, ha il mio carattere, ha forza. […] Vorrei vivere queste emozioni per tanti anni ancora, anche in B, eventualmente, avremo lo stesso impegno. Ma la Serie A ci è cucita addosso, siamo fatti per questo palcoscenico: la squadra, il management e soprattutto la tifoseria».