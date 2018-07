Il club pitagorico dopo la retrocessione in Serie B sogna il ripescaggio ai danni del Chievo Verona

Giorni concitati in Lega, la Serie A potrebbe subire dei ribaltoni in settimana. Chievo Verona e Parma a rischio, il Crotone, invece, spera nel ripescaggio nella massima categoria. Anche il Palermo alla finestra, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale. 15 punti di penalizzazione al Chievo Verona per la stagione sportiva 2017/18 a causa di plusvalenze fittizie. Questa l’accusa alla formazione del presidente Campedelli che, come da comunicato della Società, presenterà in ogni sede le stime dei danni provocati al Chievo Verona dalla vicenda “plusvalenze fittizie”.

Il Crotone spera nel ripescaggio in Serie A, dopo aver perso contro gli scaligeri lo scontro diretto che avrebbe potuto regalare la permanenza matematica alla formazione allora allenata da Walter Zenga. Alcuni tifosi della formazione pitagorica, hanno scritto al Ministro della Cultura Bonisoli, stando a quanto riferisce l’ANSA.

Questo quanto riportato dall’organo di stampa, che riprende la lettera dei tifosi del Crotone: «Da cittadini onesti, prima che tifosi, rimettiamo nel Governo le nostre ultime speranze di vivere in uno stato di diritto, in cui il rispetto delle regole rappresenti un vero e proprio baluardo della Costituzione e dell’Ordinamento giuridico. Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica – proseguono i tifosi pitagorici- che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda bilanci che interessa il Chievo e indirettamente il Crotone, abbiamo pensato di rivolgerci a Lei, perché vigili sull’operato degli organi della giustizia sportiva».