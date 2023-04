Il gol involontario: quelli come Candreva in Salernitana-Inter

Con il gol all’Inter Antonio Candreva inserisce il suo nome nella lunga lista di calciatori che hanno trovato il gol in modo involontario

«Quello che ha determinato il pareggio non era un tiro in porta ma un cross. Ogni tanto un po’ di fortuna serve»: è stato onesto Antonio Candreva, che non ha nascosto la non volontarietà della rete che ha permesso alla Salernitana di pareggiare nel finale di gara. L’esterno dei campani, per di più ex della sfida, va a inserirsi in una lista nutritissima, di cui vi proponiamo 3 esempi con tipologie diverse.