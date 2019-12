I ritorni di fiamma non hanno mai portato fortuna al Milan: ecco i 5 ritorni di cui i rossoneri avrebbero potuto fare a meno

I tifosi del Milan sono entusiasti del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, il quale sperano possa portare una svolta nella triste stagione del Diavolo. Tuttavia è doveroso ricordare come i ritorno di fiamma non abbiamo mai portano fortuna al Milan. Ecco i 5 flop più clamorosi.