Il Pescara spiega su Twitter il motivo dell’uscita dal campo di Cristiano Ronaldo: ecco un altro fotomontaggio dopo quello di Zlatan

Durante la partita contro il Milan, Cristiano Ronaldo non si è seduto in panchina in seguito alla sostituzione con Dybala al 55′ e il Pescara ha fornito la motivazione con un tweet.

«Semplice: si è reso conto di aver indossato la maglia “sbagliata”» ha twittato il club, correlando il tutto con un fotomontaggio di CR7 in maglia biancazzurra. Il secondo, dopo quello di Zlatan di venerdì scorso con cui il Pescara “ufficializzava” il suo acquisto.