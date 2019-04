Il Real Madrid si appresta ad effettuare una vera e propria rivoluzione, dopo un’annata fallimentare, molti i pezzi da novanta in vendita, tra cui Bale. Il gallese però vorrebbe rimanere con i blancos

Gareth Bale è uno dei giocatori più importanti del Real Madrid, questa sulla carta doveva essere la stagione del rilancio per lui, sembrava che dopo l’addio di CR7, proprio lui potesse diventare il leader.

Invece Bale che è ancora giovane, non avendo nemmeno 30 anni, dopo un buon inizio si è perso come tutto il Real. Adesso anche lui potrebbe rientrare, nella rivoluzione in uscita, decisa da Florentino Perez, per fare cassa e puntare su altri calciatori. L’attaccante però sembrerebbe convinto di rimanere, forte del suo contratto che scade nel 2022.

Un bel problema anche per Zidane, infatti tra i due i rapporti non sono idilliaci; la permanenza di Bale non sarebbe gradita dal tecnico francese. La cosa certa è che il cartellino del gallese è molto oneroso, ma certo non mancheranno le pretendenti.