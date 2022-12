Il tandem offensivo Zapata Hojlund può funzionare per l’Atalanta?

La coppia d’attacco dell’Atalanta formata da Zapata e Hojlund ha stupito tutti, ma può veramente funzionare?

Sperimentare è sempre cosa buona e giusta nelle amichevole, e la nuova proposta tattica di Gasperini non è passata inosservata. Ovviamente si parla della nuova coppia d’attacco dell’Atalanta composta da Duvan Zapata e Rasmus Hojlund. Entrambi sono andati a segno, ma è una coppia che può funzionare?

Sulla carta il danese e il colombiano possono collaborare in quanto il numero 17 è un centravanti non solo fisico, ma anche dinamico e propenso a fare un grande lavoro puntato su agilità e qualità: riproponendo in parte quello che è stato il tandem Zapata Muriel.

Dall’altra parte però questa strategia può essere usata solo a partita in corso o in situazione di assoluta necessità. I fattori sono tanti: in primis davanti l’Atalanta ha un certo Lookman, Hojlund per quanto sia bravissimo in quel ruolo non va snaturato a suon di riadattamenti (è pur sempre un centravanti puro) e Zapata ha necessità di giocare a ritmi più bassi rispetto alle stagioni precedenti, in un contesto dove la punta deve essere anch’essa mobile.

Ciò non toglie che sia un piano B tanto coerente quanto utile alla causa nerazzurra, comunque approvato anche dalla critica social nerazzurra: raccogliendo un campione 367 tifosi orobici su Instagram, almeno il 75% approva questa nuova coppia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.