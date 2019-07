Il Toro cresce, Mazzarri col dubbio: tridente o trequartista?

La seconda uscita stagionale del Toro ha fornito altre indicazioni positive a Walter Mazzarri, che ora deve scegliere tra Zaza e Berenguer

A dieci giorni dall’esordio europeo del Toro mister Mazzarri deve decidere se schierare il tridente o affidarsi alla coppia Belotti Zaza. Ieri in amichevole il lucano ha dato spettacolo realizzando sei reti in soli 45 minuti. Inoltre il quarto d’ora in cui ha giostrato a fianco al Gallo è stato spettacolari, con gol dell’uno e assist dell’altro.

In questo inizio di stagione l’idea dell’allenatore è però quella di puntare sul 3-4-3, ma la qualità di cui dispone Zaza è un’alternativa fortemente tenuta in considerazione. Nelle due partite disputate dal Toro fin qui, Mazzarri ha sostanzialmente schierato la stessa formazione, con un tridente composto da Iago Falque e Berenguer in appoggio a capitan Belotti. Dopo l’intervallo però ha sempre provato Zaza e Belotti in coppia, con un trequartista alle spalle. Una soluzione sperimentata sin dai primi giorni di lavoro al Filadelfia, e che non è da escludere nemmeno per la gara dei preliminari di Europa League in programma tra dieci giorni.

La prossima settimana sarà decisiva per operare una scelta definitiva, e l’amichevole di giovedì con la Pro Patria potrà essere decisiva. Pochi i dubbi negli altri reparti, con Sirigu tra i pali, e una linea composta da Izzo, Nkoulou e Bremer a proteggerlo. Ieri si è rivisto in campo Djidji, ma è difficile che l’ivoriano possa essere pronto per il 25 luglio. Nessun dubbio anche in mediana, dove giostreranno De Silvestri e Ansaldi sugli esterni, con Meité e Baselli nel mezzo. Lukic, in gruppo da due giorni, e Rincon, che raggiungerà i compagni nelle prossime ore, potranno scendere in campo a gara in corso. Ma Walter Mazzarri il suo Toro per l’Europa lo ha già quasi completamente disegnato.