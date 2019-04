Ilaria D’Amico, che gaffe con Son! Confonde la Corea del Nord e del Sud – VIDEO

Nel tentare di celebrare il calciatore del Tottenham Son, Ilaria D’Amico incappa in una clamorosa gaffe in diretta tv

Ilaria D’Amico è inciampata in una gaffe imbarazzante su Skysport, nel tentativo di celebrare il match-winner contro il City, ossia il coreano Son. La conduttrice ha fatto riferimento all’esenzione dalla leva militare di cui ha goduto il giocatore per meriti sportivi, confondendo però la Corea del Sud con quella del Nord comandata da Kim Yong Un: «Con tutto il rispetto per Son, che lo ricordiamo non viene da un regime democratico».

In studio cala il gelo, finché Paolo Condò trova il coraggio di parlare per correggere la D’Amico. Il noto giornalista ha spiegato alla conduttrice che Son proviene dalla Corea del Sud, che è una repubblica democratica, non da quella del Nord, che è una dittatura conclamata. Quando la D’Amico si è resa conto dell’errore, ha provato a metterci una toppa: «Beh sì… un po’ meglio dell’altra parte, ma anche il regime».