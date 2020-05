Il Napoli cerca un nuovo attaccante. Milik verso l’addio. Nel mirino Immobile ma anche Victor Osimhen

Fermento nell’attacco del Napoli. Tutto pronto per il rinnovo di Mertens, Petagna è stato preso ma il suo futuro è da decifrare. Milik andrà via e secondo Sportitalia gli azzurri, con l’addio del polacco, punteranno su un nuovo centravanti.

In Italia per distacco l’attaccante che intriga di più è Ciro Immobile ma ora è complicato pensare a una sua cessione, per la Lazio è blindatissimo, si tratta di una salita e il club di De Laurentiis ha memorizzato. Non ci sarebbero conferme su Belotti. Il nome nuovo è quello di Victor Osimhen, classe ’98, del Lille. Quando sarà chiara la vicenda Milik, andrà dal Lille portando un’offerta di almeno 45-50 milioni. De Laurentiis pronto all’assalto.