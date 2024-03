Inchiesta Milan, la ricostruzione della giornata di ieri dopo le perquisizioni in sede della Guardia di Finanza

L’edizione odierna di Tuttosport ha ricostruito quanto accaduto nella giornata di ieri in casa Milan. La Guardia di Finanza si è presentata nel primo pomeriggio nella sede di Via Aldo Rossi (e presso uffici e abitazioni delle persone coinvolte) per cercare documenti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano.

Sono stati portati via computer e telefoni e non sono mancati momenti di tensione. L’ipotesi di reato per Furlani e Gazidis è quella di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

