Inchiesta Qatar 2022: Platini è stato rilasciato nella notte

La polizia giudiziaria di Nanterre ha fermato e sentito a lungo Michel Platini, che è stato poi rilasciato nella notte

Michel Platini è stato rilasciato. L’ex numero uno della Fifa era stato arrestato e poi interrogato in relazione all’inchiesta su presunti atti di corruzione nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Il suo avvocato ha dichiarato: «Non è più in stato di fermo: è stato alzato un polverone per niente». Lo riporta l’ANSA.

Vedremo se l’ex numero uno della UEFA sarà riascoltato in seguito dai giudici, che vogliono vederci chiaro in una vicenda che rischia di destabilizzare il mondo del calcio.