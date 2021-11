Infantino: «La Serie A è uno spettacolo. Italia ai Mondiali? È dura»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a margine della celebrazione di Diego Armando Maradona

MARADONA – «Il mondo intero si stringe attorno a Diego, un’emozione unica. Ha fatto innamorare del calcio tutti, talento incredibile e personaggio fantastico».

SERIE A – «Sono italiano, la seguo dall’interno, il calcio italiano è uno spettacolo, lapassione che c’è in Italia non c’è altrove. Non dimentichiamo che l’Italia è campione d’Europa, non siamo più negli anni di Ferlaino e Maradona, ma il calcio italiano è in cima al mondo. Con qualche piccolo accorgimento può tornare al top».

MONDIALI – «L’Italia deve fare un paio di spareggi, è dura, ma lo è anche per gli altri. Ha vinto l’Europeo, stiamo discutendo se il Mondiale si può giocare ogni due anni, una decisione che può essere importante per chi non si qualifica. In bocca al lupo per tutti».