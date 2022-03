Infantino si ricandida e spiega: «Mondiale biennale fattibile». Le parole del presidente della FIFA

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha ufficializzato che nel 2023 correrà per essere confermato presidente. E’ già stato confermato nel 2019 dopo essere stato eletto nel 2016. Nel corso del congresso FIFA a Doha ha poi sviscerato varie tematiche.

MONDIALE BIENNALE – «Voglio chiarire una cosa: la Fifa non ha proposto il Mondiale biennale. In occasione dell’ultimo Congresso è stato chiesto di studiarne la fattibilità e la Fifa ha fatto questo, giungendo alla conclusione che è fattibile. Ma ora siamo in una nuova fase, di consultazione, di discussione, in cui si provano a trovare accordi e compromessi. Lavoreremo insieme per avere un dibattito e trovare la soluzione che sia più adatta a tutti, perché tutti ne traggano beneficio. Ogni feedback è importante».

GUERRA – «Mi rivolgo a tutti gli stati del mondo: per favore, si fermino tutti i conflitti Per i nostri figli, per il nostro futuro. Per favore unitevi. Il calcio dovrebbe aiutare in questo. Ha il potere di unire le persone e si superare i confini culturali. La gente soffre, muore, viviamo in un mondo aggressivo, ma credo fortemente nel potere che il calcio ha di unire. Mandela diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo. E il calcio è lo sport mondiale per eccellenza».