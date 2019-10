Infortunati Inter, Sensi verso il recupero. Vecino e Ranocchia…

L’Inter spera di recuperare alcuni infortunati per il Bologna. I nerazzurri sperano di riavere Sensi. Per Vecino e Ranocchia…

Antonio Conte fa il conto alla rovescia per il rientro degli infortunati, soprattutto di Sensi, la cui assenza si è sentita non poco in queste gare. Come spiega il Corriere dello Sport, l’ex Sassuolo potrebbe esserci anche con il Bologna. Il tecnico non lo rischierà dal 1′, ma potrebbe giocare una ventina di minuti per poi giocare titolare contro il Borussia Dortmund.

Buone notizie anche per Vecino e Ranocchia, che potrebbero tornare in campo contro i rossoblù. D’Ambrosio, che ha subito una frattura del quarto dito del piede, dovrebbe rimanere fuori ancora qualche giorno.