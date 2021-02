Real Madrid: sette assenti in allenamento. Le ultime verso l’Atalanta

«L’allenamento è iniziato con esercizi di attivazione con la palla e serie fisiche. Successivamente, i giocatori hanno praticato possesso palla, pressing e hanno svolto un lavoro tattico. La seduta si è conclusa con una partita in spazi ristretti. Hazard, Rodrygo, Valverde, Odriozola e Militão lavorano insieme all’interno degli impianti e in campo, mentre Sergio Ramos, Marcelo e Carvajal si sono solo in palestra».