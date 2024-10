Infortuni Atalanta, novità importanti su Kossounou e Scalvini. Le ultime da Zingonia

Infortuni Atalanta, novità importanti sulle condizioni di Kossounou e Scalvini. La situazione dopo la sessione a Zingonia

Sugli infortuni l’Atalanta sta recuperando pezzi su pezzi, e dopo la sessione odierna a Zingonia sono emerse delle novità molto importanti sui possibili recuperi.

Kossounou vicino al recupero: ritornato ad allenarsi individualmente in campo, esattamente come Giorgio Scalvini. Sessione individuale per Brescianini e solite terapie per Gianluca Scamacca. Domani sessione pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia.