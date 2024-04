Infortuni Atalanta: le condizioni di Scalvini, Toloi e Holm - Calcio News 24

Infortuni Atalanta, ecco le condizioni attuali di Scalvini, Toloi e Holm in vista della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia

Tempo di pensare alla Coppa Italia in casa Atalanta, e dall’ultimo allenamento mattutino in quel di Zingonia sono emerse delle novità per quanto concerne gli infortuni: su tutti quelli di Scalvini, Toloi e Holm.

Se da una parte Giorgio sta continuando il lavoro parziale in gruppo, dall’altra parte invece Rafael e Emil hanno svolto terapie: questi due saranno out in vista della gara contro la Fiorentina.

Oggi sessione di scarico per chi ha giocato contro il Monza, mentre invece allenamento completo per chi non ha fatto parte ieri del match.