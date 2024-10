Infortuni Bologna, recuperato Ferguson per la sfida contro l’Aston Villa? Le ultime

Infortuni Bologna, Italiano può sorridere visto il possibile recupero di Ferguson a centrocampo. La situazione attuale dei rossoblu

Gli infortuni in casa Bologna stanno per finire, e Italiano aspetta con ansia il ritorno in campo di capitan Ferguson. La domanda sorge spontanea: riuscirà a recuperare per la Champions League? Ecco la situazione raccontata da Tuttobolognaweb.

LA SITUAZIONE – Il mediano scozzese ha aumentato i suoi carichi di lavoro e la tabella di marcia verso fine ottobre è per ora rispettata. Una bella immagine sui social ha ritratto Ferguson con addosso la pettorina della Champions League, perché nella sgambata mattutina prima della partenza c’era anche lui in campo ad allenarsi con i compagni. Contro l’Aston Villa, ovviamente, non ci sarà, ma da circa una settimana Lewis sta lavorando in gruppo sia sulla parte atletica che su quella tattica e il suo graduale rientro dovrebbe diventare completo a breve, quando potrà anche tornare a giocare le partitelle al Niccolò Galli.