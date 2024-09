Infortuni Monza, Nesta vuole RECUPERARE a tutti i costi QUEL GIOCATORE contro l’Inter

Infortuni Monza, ci sono delle NOVITA’ IMPORTANTI per quanto riguarda le condizioni fisiche di quel giocatore determinante

Infortuni che possono compromettere la corsa del Monza di Alessandro Nesta, con il tecnico biancorosso che spinge per il recupero di un determinato giocatore: si sta parlando ovviamente di Dany Mota.

Secondo quanto riportato da TMW, il tecnico tenterà fino all’ultimo di recuperare il ragazzo in vista del match contro l’Inter tra le mura amiche: considerando anche la grande posta in palio per allontanarsi dalla zona rossa.