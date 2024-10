Infortuni Udinese, emergenza a centrocampo per i bianconeri? Ecco il punto

Infortuni Udinese, emergenza per i bianconeri in vista della partita contro il Lecce. Ecco la situazione attuale dei bianconeri

L’Udinese si sta preparando alla sfida contro il Lecce, e per i bianconeri potrebbe esserci qualche emergenza. Ecco il rapporto di MondoUdinese.it

LA SITUAZIONE – Una vera e propria emergenza a centrocampo per l’Udinese? Questo è quello che sembrava prima della sfida di campionato contro il Lecce, andiamo a vedere qual è la situazione dopo due settimane di pausa e le nazionali che hanno dato spazio al recupero dei calciatori. Le condizioni su Martin Payero e Sandi Lovric. L’argentino al momento non è assolutamente a rischio ed anzi ha recuperato nel migliore dei modi dall’infortunio contro la Salernitana (in Coppa Italia) che aveva fatto preoccupare. Sandi Lovric (assente contro il Lecce) sembra aver anche lui recuperato.